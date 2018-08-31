В Москве нашли чемодан с телом девушки без видимых телесных повреждений

Чемодан с телом девушки найден в юго-востоке Москвы , сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.

"Тридцать первого августа 2018 года вблизи забора по аллее Кремлевских Курсантов на юго-востоке Москвы прохожими был обнаружен чемодан, в котором лежало тело девушки на вид 18-25 лет. При визуальном осмотре видимых телесных повреждений не обнаружено. По данному факту… проводится доследственная проверка", — сказала она.

Отмечается, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личности потерпевшей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.