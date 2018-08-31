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В Москве нашли чемодан с телом девушки
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В Москве нашли чемодан с телом девушки без видимых телесных повреждений 

РИА Новости + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
Чемодан с телом девушки найден в юго-востоке Москвы, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.
"Тридцать первого августа 2018 года вблизи забора по аллее Кремлевских Курсантов на юго-востоке Москвы прохожими был обнаружен чемодан, в котором лежало тело девушки на вид 18-25 лет. При визуальном осмотре видимых телесных повреждений не обнаружено. По данному факту… проводится доследственная проверка", — сказала она.
Отмечается, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личности потерпевшей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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