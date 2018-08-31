В УФСИН рассказали об учебе сестер Хачатурян

В УФСИН рассказали, как будут учиться сестры Хачатурян

Двое из трех сестер Хачатурян, содержащихся в СИЗО по обвинению в убийстве отца, не закончили общеобразовательную школу и с 1 сентября продолжат учиться в школе при СИЗО, сообщил РИА Новости глава пресс-службы УФСИН по Москве Сергей Цыганков, отметив, что это не является школой в привычном смысле слова, и обучение ведется в формате видеосвязи.

"К ним не приходят учителя, там организовано дистанционное обучение по видеосвязи", — сказал представитель столичного управления ФСИН.

Как сообщал Следственный комитет, вечером 27 июля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По данным следствия, его зарезали три дочери из-за личной неприязни, им предъявлено обвинение. Суд арестовал всех трех сестер до 28 сентября.