Познер и Макаревич требуют закрыть дело «Нового величия»

Познер и Макаревич потребовали освободить фигуранток «Нового величия»

В интернете начался сбор подписей за прекращения дела «Нового величия», по которому были арестованы 10 активистов, в том числе 17-летняя на тот момент Анна Павликова и 18-летняя Мария Дубовик . Соответствующая петиция появилась 30 августа на сайте change.org и на момент написания новости собрала более двух тысяч подписей.

Авторы петиции потребовали прекратить дело «Нового величия».

«Группа, состоящая из 13 человек, почти на треть состояла из представителей различных правоохранительных органов, которые, видимо, соревновались друг с другом, создавая и поддерживая эту организацию, целью которой было не мифическое "свержение конституционного строя", а появление уголовного дела», — сказано в обращении.

Подписанты обратили внимание, что «Новое величие» — политически мотивированное дело, демонстрирующее разложение государственных институтов. Организация была создана провокаторами, они же написали экстремистские документы и поддерживали организацию, когда она стала разваливаться, сообщили авторы. Они потребовали привлечь к ответственности тех, благодаря кому суд над участниками организации стал возможен.