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В норвежском парке разыскивают вооруженного мужчину
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В Норвегии эвакуировали учеников школы из-за вооруженного мужчины 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP Photo / Fredrik Varfjell
Полицейские норвежского города Шиен ведут в парке развлечений поиск человека в военной форме, который может быть вооружен, сообщает телекомпания NRK.
"Вооруженный человек одет в униформу, напоминающую военную. Также поступило сообщение о том, что у мужчины имеется оружие, однако пока полиция не может этого подтвердить", — приводит телекомпания слова представителя полиции Шиена Дага Стёрксена.
Сообщается, что ученики близлежащей школы, а также посетители парка эвакуированы. По словам одной из учениц, им сообщили, что вооруженный человек разгуливает вокруг школы. Полиция оцепила несколько улиц по соседству с парком, в ведомстве заявляют, что все необходимые ресурсы для обнаружения подозрительного человека стянуты к месту поисков. Два вертолета барражируют над территорией парка.
В больнице Телемарка заявили, что приняли меры, чтобы в случае необходимости принять возможных пострадавших.
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