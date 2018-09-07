Ещё
В Москве у мужчины отобрали более миллиона рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве неизвестные отобрали у мужчины более миллиона рублей 

РИА Новости + ещё 20 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Несколько неизвестных с оружием отобрали у мужчины на севере Москвы сумку с крупной суммой денег, введен план "Перехват", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления МВД.
По данным источника агентства в правоохранительных органах, в сумке находилось свыше 1 миллиона рублей.
"Поступила информация о разбое по адресу: ул. Корнейчука, 24. Несколько неизвестных злоумышленников, угрожая мужчине предметом, похожим на пистолет, забрали у него сумку с крупной суммой денег. После этого они скрылись, предположительно, на автомобиле BMW", — пояснили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что в городе введен план "Перехват", размер материального ущерба устанавливается.
По словам источника агентства, неизвестные не применяли оружие, но нанесли побои потерпевшему. Он получил несерьезные травмы.
Последние новости
Глубже Земля не пустила. Что остановило работы на "адской" скважине Запад нашел "миллиарды долларов" РФ. Но не может их отобрать Украина приготовила миллионы свободных мест для беженцев из России
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Президент Ирана обратился с призывом к России63
Новый глава ДНР сделал первое заявление147
Захарова отказалась говорить с журналистом по-английски97
«Западу пора приготовиться»333
Турция придумала способ покончить с боевиками в Сирии26
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
06:01
Президент Ирана обратился с призывом к России
В мире Ближний Восток
06:07
Наблюдатели ОБСЕ стали очевидцами убийства Захарченко
В мире
03:21
Путин ответил Эрдогану на предложение по Идлибу
Политика
07:11
Лондон создал антироссийскую коалицию
Политика В мире
01:40
Новый глава ДНР сделал первое заявление
В мире Украина
01:01
Захарова отказалась говорить с журналистом по-английски
Политика США
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
01:05
Поток воды в Ялте смыл проходящую женщину
Происшествия
00:31
Boeing промахнулся: Названа причина жесткой посадки в Сочи
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение