В Коми подросток сжег российский флаг

В Коми подросток сжег флаг России

В сельском поселении Деревянск в Коми полицейские задержали 16-летнего школьника, который сжег российский флаг. Об этом сообщается на сайте регионального МВД.

По данным правоохранителей, подросток снял флаг с крыши здания администрации поселка. На следующий день он поджег его в кювете у одного из сельских домов, а затем выбросил в кусты.

Сам молодой человек пояснил, что пошел на это из хулиганских побуждений.

Полицейские начали проверку по факту уничтожения флага. Они отметили, что ранее подросток состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

По статье 329 УК РФ (надругательство над государственным гербом Российской Федерации или государственным флагом), подростку грозит один год лишения свободы. Надругательством над государственными символами считается «нанесение циничных надписей или рисунков, срывание флага или герба, сжигание их и т.п.». Субъектом преступления считается любое вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет.