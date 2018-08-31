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Названо число пострадавших при взрыве в Дзержинске
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Шесть человек пострадали при взрыве на заводе в Дзержинске 

РИА Новости + ещё 26 1 час назад
Фото: РИА Новости
Шесть человек пострадали во время происшествия на заводе им. Я. М. Свердлова в Дзержинске, сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.
На территории завода имени Я. М. Свердлова в Нижегородской области утром в пятницу произошел взрыв в здании утилизации мин. По предварительным данным, в результате происшествия погибли трое рабочих, двое работников считаются без вести пропавшими. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
"Во время происшествия на заводе им. Я. М. Свердлова пострадали шесть человек. Из них двое обратились за амбулаторной помощью, трое доставлены в больницу скорой медицинской помощи (БСМП) города Дзержинска, они находятся в состоянии средней тяжести. Еще один пострадавший переведен в Российский ожоговый центр (Университетскую клинику Приволжского исследовательского медицинского университета) и находится в тяжелом, стабильном состоянии", — говорится в сообщении регионального минздрава.
Завод имени Я. М. Свердлова — один из крупнейших в боеприпасной отрасли России. Помимо прочего, выпускает широкий спектр промышленных взрывчатых материалов, шашек-детонаторов, кумулятивных зарядов для дробления негабаритов в горнорудной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазовой отрасли.
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