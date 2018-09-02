Приостановлены поиски пропавшего МИ-8

Утром к поиску Ми-8 приступят 3-4 вертолёта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сибирский спасцентр Росавиации. Территория спасательной операции будет поделена на квадраты. Наземные силы пока не планируют подключать к поиску экипажа из-за сложного гористого рельефа в месте предполагаемого крушения.

Ми-8 пропал с радаров 2 сентября в 9:00 по московскому времени. Летательный аппарат принадлежит авиакомпании «Ангара».