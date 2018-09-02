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Приостановлены поиски пропавшего МИ-8
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На прощании с Кобзоном произошло ЧП
На прощании с Кобзоном произошло ЧП

Приостановлены поиски пропавшего МИ-8 

News.ru + ещё 2 4 часа назад
Фото: russianhelicopters.aero/Global Look Press
Росавиация приостановила поиски вертолёта, который пропал в Иркутской области. Спасительная операция прервана из-за наступления темноты.
Утром к поиску Ми-8 приступят 3-4 вертолёта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сибирский спасцентр Росавиации. Территория спасательной операции будет поделена на квадраты. Наземные силы пока не планируют подключать к поиску экипажа из-за сложного гористого рельефа в месте предполагаемого крушения.
Ми-8 пропал с радаров 2 сентября в 9:00 по московскому времени. Летательный аппарат принадлежит авиакомпании «Ангара».
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