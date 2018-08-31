Что взорвалось на оборонном заводе в Дзержинске

МЧС заявило о ликвидации пожара на оборонном заводе в Дзержинске

Нижегородской области на заводе, производящем взрывчатку, произошел взрыв. В результате инцидента погибли три человека, трое получили ранения. Под завалами могут находиться еще несколько человек. Спасатели до сих пор ликвидируют возгорание. По предварительным данным, инцидент произошел из-за нарушения рабочими техники безопасности.

На оборонном заводе, который занимается изготовлением взрывчатки, в городе Дзержинске Нижегородской области произошел взрыв. Как сообщили на предприятии, «хлопок» был зафиксирован в здании утилизации мин. В настоящее время здание оцеплено, идет проливка территории и здания пожарной охраной.

«О развитии событий будем информировать дополнительно», — говорится в заявлении на сайте завода имени Свердлова. О погибших и пострадавших в результате происшествия там не сообщается.

Тем временем, в оперативном штабе ЧС заявили, что в эпицентре взрыва находились девять рабочих — трое из них был госпитализированы, а тела еще троих обнаружили спасатели. «Еще троих живыми обнаружить не удалось.

Возможно, погибли под конструкциями. Ведется разбор завалов», — заявил источник «Интерфакса» в оперативном штабе.

По данным МЧС на 11:30 мск, огонь удалось локализовать на площади порядка 100 кв. м. Из-за пожара существовала опасность повторного взрыва. Затем спасатели полностью ликвидировали пожар. » Проводится проливка и разборка конструкций», — заявили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Предварительная причина взрыва — нарушение правил безопасности при производстве работ, заявил источник РИА «Новости» в экстренных службах региона. Он добавил, что обстоятельства произошедшего будут выясняться.

Врио губернатора региона Глеб Никитин дал поручение правительству оказать помощь пострадавшим и семьям погибших.

Это не первое происшествие на заводе в Дзержинске за лето. 5 июля после окончания рабочей смены там обрушилась стена неработающего цеха.

«Технологическое оборудование не повреждено, загрязнения окружающей среды не произошло. Никто из работников не пострадал. Данная ситуация не повлечет за собой срыв сроков изготовления и поставки продукции предприятиям оборонно-промышленного комплекса», — пояснили на заводе им. Свердлова.

Кроме того, весной текущего года сообщалось, что ФСБ устроила проверку на дзержинском предприятии. Специалисты обследовали помещения, чтобы проверить информацию о деятельности контрагентов завода. При этом, отметили в пресс-службе завода, уголовных дел в отношении должностных лиц по итогу возбуждено не было. «Все руководство завода работает в штатном режиме», — добавили там.

Оборонное предприятие ФКП «Завод им. Я. М. Свердлова» специализируется на изготовлении боеприпасов — это направление составляет 35% в общем объеме производства. Остальные ресурсы уходят на выпуск химической продукции, промышленных взрывчатых веществ и продукции машиностроения.

Похожий на историю в Дзержинске инцидент произошел в конце июля на оружейном заводе «Араз», расположенном в Азербайджане. Там также были зафиксированы взрывы. По информации министерства оборонной промышленности страны, они произошли из-за искр, возникших в процессе утилизации 146 тонн военных изделий. В результате происшествия ранения получили 20 человек — все они были доставлены в Ширванскую центральную городскую больницу в тяжелом состоянии.

Еще один пожар произошел в Удмуртии 16 мая текущего года — там из-за возгорания сухой травы детонировали снаряды на территории бывшей военной части села Пугачево. О взрывах сообщили местные жители.

«Я проводила занятие с 9-м классом, факультатив. Вдруг звонок, сноха звонит, говорит, надо убегать — взрывы начались. У них с дочкой паника. Пришлось отпускать ребят, быстро-быстро домой. Взяли документы и ушли.

Очень быстро убегали опять из квартир из своих: с потолков сыпется, штукатурка в подъезде сыпется. Было жутковато, сразу вспомнился 2011 год [тогда на территории военной части также произошли взрывы] — все сразу в памяти всплыло.

Было не до веселья. Клубы дыма были конкретные, снаряды, взрывы были… Жутко! Машина, которая проезжала мимо, ее даже волной качнуло. Вышли на Можгинский тракт, нас подобрали добрые люди, они ехали из Малой Пурги. Они просто сами остановились и предложили подвезти, даже не задумываясь. Уезжали очень многие. Войсковая часть стала пустой», — рассказывала тогда изданию «Моя Удмуртия» жительница села Людмила Варина.

По ее словам, вблизи места происшествия остались только люди с крепкими нервами. «Дети плакали — у них тоже все это вспомнилось, был испуг. Не хотелось бы, чтобы такое снова повторялось», — поделилась Варина.