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Названо место закладки убившей Захарченко бомбы
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СМИ назвали место закладки бомбы, убившей Захарченко 

РИА Новости + ещё 62 34 минуты назад
Бомба, взрыв которой унес жизнь главы ДНР Александра Захарченко, по предварительным данным, была заложена в один из осветительных приборов, торшере или люстре, установленных в кафе, и приводилась в действие телефонным звонком, об этом сообщает "КоммерсантЪ".
Представители правоохранительных органов самопровозглашенной республики занимаются поиском вероятных сообщников убийц среди ближайшего окружения Захарченко, так как точной информацией о маршрутах его передвижения обладал довольно узкий круг людей, пишет газета.
Кафе "Сепар", где произошел теракт, по предварительным данным, принадлежало начальнику охраны главы ДНР, и, учитывая частые визиты высокопоставленных гостей из руководства республики, охранялось самым тщательным способом, отмечает "КоммерсантЪ". Поэтому, по мнению донецких силовиков, без помощи приближенных к Захарченко установить туда взрывное устройство было практически невозможно, пишет газета.
В пользу этой версии, как считают в ДНР, говорит и то, что исполнитель теракта, вероятно, находился рядом с кафе в момент прибытия туда главы ДНР и привел взрывное устройство в действие, как только Захарченко зашел внутрь.
Лидер ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в результате подрыва бомбы в ресторане "Сепар" в центре Донецка. Тяжелые ранения получил министр доходов и сборов Александр Тимофеев.
Генпрокуратура самопровозглашенной республики возбудила уголовное дело по статье "теракт".
МИД России также расценил убийство Александра Захарченко как теракт, Следственный комитет России выразил готовность оказать содействие правоохранительным органам ДНР в расследовании убийства главы республики и возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку".
Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью главы ДНР, а также назвал Захарченко"настоящим народным лидером, смелым и решительным человеком, патриотом Донбасса".
Служба безопасности Украины заявила о непричастности Киева к теракту.
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