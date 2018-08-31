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Москвич выбросил хаски из окна
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Выбросившего хаски знакомой из окна квартиры москвича задержали в Строгино 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полиция на северо-западе столицы задержала подозреваемого в убийстве собаки, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
В ночь на 30 августа в полицию обратилась 21-летняя москвичка, которая сообщила, что на ул. Таллинская, д. 24 знакомый во время ссоры выбросил из окна своей квартиры ее собаку породы хаски. От полученных травм пес по кличке Брейли умер.
«В тот же день полицейские задержали 40-летнего подозреваемого в квартире по месту жительства. Место происшествия осмотрели и сфотографировали», — сказал источник.
Он добавил, что полицейские выясняют все обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о жестоком обращении с животными, а также мотивы задержанного.
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