Две сестры Хачатурян пойдут в школу при СИЗО

Две сестры Хачатурян пойдут в сентябре в школу при СИЗО

Обвиняемые в убийстве отца 17-летняя Мария и 18-летняя Ангелина Хачатурян продолжат обучение в школе при СИЗО . Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» начальник столичного управления ФСИН Сергей Мороз.

«Младшая и средняя пойдут 1 сентября в школу при СИЗО, будут учиться в тех возможностях, которые мы предоставляем», — сказал он.

Официальный представитель столичного управления ФСИН Сергей Цыганков уточнил, что между ФСИН и спецшколой №1 заключен договор. «Учителя из этой школы приезжают и преподают. Есть учебный класс, которой полностью оборудован для полноценного учебного процесса», — добавил представитель ведомства.

В конце июля в межквартирном холле подъезда жилого дома, расположенного на Алтуфьевском шоссе, обнаружили тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди. По подозрению в совершении указанного преступления задержали троих дочерей убитого — 17-летнюю Марию, 18-летнюю Ангелину и 19-летнюю Крестину. На допросе они признали вину и пояснили, что пошли на преступление из-за того, что отец долгое время морально их истязал.

Следователи возбудили уголовное дело, а девушкам предъявили обвинение по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц»). Из квартиры, где было совершено убийство, следователи изъяли нож, четыре сотовых телефона, блок видеорегистратора из автомобиля, шкатулку с таблетками, молоток, арбалет, 16 дротиков, травматический пистолет, сигнальный револьвер «Наган», охотничье ружье, 16 патронов, пневматический пистолет и пневматический револьвер. По информации адвокатов сестер, часть оружия была лицензирована, а часть нет. Также они утверждают, что специального сейфа для хранения оружия в доме семьи Хачатурян не было.