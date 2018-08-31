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Две сестры Хачатурян пойдут в школу при СИЗО
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Две сестры Хачатурян пойдут в сентябре в школу при СИЗО 

Агентство «Москва» + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Обвиняемые в убийстве отца 17-летняя Мария и 18-летняя Ангелина Хачатурян продолжат обучение в школе при СИЗО. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» начальник столичного управления ФСИН Сергей Мороз.
«Младшая и средняя пойдут 1 сентября в школу при СИЗО, будут учиться в тех возможностях, которые мы предоставляем», — сказал он.
Официальный представитель столичного управления ФСИН Сергей Цыганков уточнил, что между ФСИН и спецшколой №1 заключен договор. «Учителя из этой школы приезжают и преподают. Есть учебный класс, которой полностью оборудован для полноценного учебного процесса», — добавил представитель ведомства.
В конце июля в межквартирном холле подъезда жилого дома, расположенного на Алтуфьевском шоссе, обнаружили тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди. По подозрению в совершении указанного преступления задержали троих дочерей убитого — 17-летнюю Марию, 18-летнюю Ангелину и 19-летнюю Крестину. На допросе они признали вину и пояснили, что пошли на преступление из-за того, что отец долгое время морально их истязал.
Следователи возбудили уголовное дело, а девушкам предъявили обвинение по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц»). Из квартиры, где было совершено убийство, следователи изъяли нож, четыре сотовых телефона, блок видеорегистратора из автомобиля, шкатулку с таблетками, молоток, арбалет, 16 дротиков, травматический пистолет, сигнальный револьвер «Наган», охотничье ружье, 16 патронов, пневматический пистолет и пневматический револьвер. По информации адвокатов сестер, часть оружия была лицензирована, а часть нет. Также они утверждают, что специального сейфа для хранения оружия в доме семьи Хачатурян не было.
Останкинский суд столицы 2 августа арестовал всех трех сестер Хачатурян до 28 сентября 2018 г. Заседание проходило в закрытом режиме. Мосгорсуд признал это решение законным.
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