Журналистка объяснила авиакатастрофу скачком во времени

Корреспондент бостонского телеканала Катрин Берчам в прямом эфире с места авиакатастрофы в аэропорту Кранленд заявила, что возможной причиной крушения лайнера была «неисправность конденсатора потока» (defective flux capacitator). Об этом ей сообщил 20-летний выживший пилот Джейкоб Хасельден, пишет Mashable.

Объяснение репортера привело в замешательство поклонников фильма «Назад в будущее». Они обратили внимание на то, что конденсатор потока — основная деталь автомобиля марки DeLorean, которая позволяла героям совершать скачки во времени. Это стало поводом для горькой иронии пользователей.

«Сегодня в Бостоне … Кажется, люди испытывают проблему с возвращением во времени», — пишет в Twitter комик Тим Янг (Tim Young).

Обеспокоенные зрители обратились к телекомпании через соцсети с вопросом, не было ли сообщение журналистки пранком, отмечает издание Mashable. Один из пользователей предположил, что оставшийся в живых пилот имел в виду флюксгейт-компас (fluxgate compass), однако журналистка неправильно передала его слова.