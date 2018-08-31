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Журналистка объяснила авиакатастрофу скачком во времени
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Журналистка объяснила авиакатастрофу скачком во времени 

Lenta.ru 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Корреспондент бостонского телеканала Катрин Берчам в прямом эфире с места авиакатастрофы в аэропорту Кранленд заявила, что возможной причиной крушения лайнера была «неисправность конденсатора потока» (defective flux capacitator). Об этом ей сообщил 20-летний выживший пилот Джейкоб Хасельден, пишет Mashable.
Объяснение репортера привело в замешательство поклонников фильма «Назад в будущее». Они обратили внимание на то, что конденсатор потока — основная деталь автомобиля марки DeLorean, которая позволяла героям совершать скачки во времени. Это стало поводом для горькой иронии пользователей.
«Сегодня в Бостоне … Кажется, люди испытывают проблему с возвращением во времени», — пишет в Twitter комик Тим Янг (Tim Young).
Обеспокоенные зрители обратились к телекомпании через соцсети с вопросом, не было ли сообщение журналистки пранком, отмечает издание Mashable. Один из пользователей предположил, что оставшийся в живых пилот имел в виду флюксгейт-компас (fluxgate compass), однако журналистка неправильно передала его слова.
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