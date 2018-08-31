Экипаж загоревшегося Ту‐204 представили к награде

Экипаж загоревшегося в воздухе Ту‐204 представили к награде

Власти Башкирии вручили награды членам экипажа самолета Ту-204, который загорелся над Уфой 22 августа. Об этом сообщил сайт газеты «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу республиканского главы Рустэма Хамитова.

Командир воздушного судна Юрий Хорьговский, второй пилот Владимир Павленко и бортовой инженер Сергей Лакида решением главы Башкирии Рустэма Хамитова удостоены Ордена Салавата Юлаева.

Почетные грамоты республики Башкортостан вручили старшему бортпроводнику Ларите Мурадовой, бортпроводникам Евгении Егошиной, Петру Михайлову и Руслану Тимербаеву.

Рустэм Хамитов отметил, что профессионализм экипажа рейса Уфа — Сочи помог избежать паники в самолете, пострадавших или жертв.