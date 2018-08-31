Экипаж загоревшегося Ту‐204 представили к награде

Власти Башкирии вручили награды членам экипажа самолета Ту-204, который загорелся над Уфой 22 августа. Об этом сообщил сайт газеты «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу республиканского главы Рустэма Хамитова.
Командир воздушного судна Юрий Хорьговский, второй пилот Владимир Павленко и бортовой инженер Сергей Лакида решением главы Башкирии Рустэма Хамитова удостоены Ордена Салавата Юлаева.
Почетные грамоты республики Башкортостан вручили старшему бортпроводнику Ларите Мурадовой, бортпроводникам Евгении Егошиной, Петру Михайлову и Руслану Тимербаеву.
Рустэм Хамитов отметил, что профессионализм экипажа рейса Уфа — Сочи помог избежать паники в самолете, пострадавших или жертв.
Ту-204 должен был доставить пассажиров в Сочи. На его борту было 204 человека, в том числе 41 ребенок, и экипаж. Утром 22 августа по местному времени левый двигатель лайнера загорелся. Судно совершило аварийную посадку в аэропорту вылета. Никто не пострадал. В Росавиации сообщили, что двигатель у Ту-204 загорелся из-за разрушения лопаток компрессора высокого давления.