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Названа причина ЧП на заводе в Дзержинске
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ЧП на заводе в Дзержинске произошло во время перегрузки мин 

ТАСС + ещё 117 1 час назад
Фото: РИА Новости
Внештатная ситуация, которая случилась в пятницу на заводе имени Свердлова в Дзержинске, произошла во время перегрузки противопехотных мин. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главного директора завода Михаил Лебедев.
"Эти мины у нас перекладываются в другие ящики, приходят [от] Минобороны с длительного хранения в разрушенных ящиках. Мы перекладываем их аккуратно, чтобы не было движения, и отправляем на площадку уничтожения для подрыва. Эта операция заканчивалась — сегодня должен [был] быть последний день этой операции. Какая-то произошла внештатная ситуация", — сказал Лебедев.
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