Названа причина ЧП на заводе в Дзержинске

ЧП на заводе в Дзержинске произошло во время перегрузки мин

Внештатная ситуация, которая случилась в пятницу на заводе имени Свердлова в Дзержинске, произошла во время перегрузки противопехотных мин. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главного директора завода Михаил Лебедев. "Эти мины у нас перекладываются в другие ящики, приходят [от] Минобороны с длительного хранения в разрушенных ящиках. Мы перекладываем их аккуратно, чтобы не было движения, и отправляем на площадку уничтожения для подрыва. Эта операция заканчивалась — сегодня должен [был] быть последний день этой операции. Какая-то произошла внештатная ситуация", — сказал Лебедев.