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Священника задержали за изнасилование школьницы
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Российского священника задержали за изнасилование школьницы 

Lenta.ru + ещё 5 58 минут назад
Фото: РИА Новости
На Алтае полиция задержала настоятеля храма Богоявления Господня в селе Черемное Павловского района по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней, сообщили ТАСС в МВД.
«Священник подозревается в том, что вечером 20 июля 2018 года в Октябрьском районе города Барнаула, на берегу реки Обь, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки 2005 года рождения, учащейся средней школы», — рассказали в ведомстве.
Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы, так как потерпевшая не достигла 14-летнего возраста.
Настоятелем указанного храма является протоиерей Андрей Киселев. По данным сайта общины, в сентябре ему исполняется 50 лет. В 80-х, после окончания школы, Киселев отслужил в армии. Затем учился в Алтайском государственном университете на биолога. Священнический сан он принял в декабре 1995 года.
27 июля сообщалось о подмосковном священнике из Николо-Угрешского монастыря, который признался в убийстве жены, совершенном из-за ее желания развестись Мужчина вывез женщину в лес и нанес ей около 10 ножевых ранений. Перед убийство супруга батюшки успела отправить матери сообщение о странном поведении мужа.
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