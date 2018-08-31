Российского священника задержали за изнасилование школьницы

На Алтае полиция задержала настоятеля храма Богоявления Господня в селе Черемное Павловского района по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней, сообщили ТАСС в МВД.

«Священник подозревается в том, что вечером 20 июля 2018 года в Октябрьском районе города Барнаула, на берегу реки Обь, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки 2005 года рождения, учащейся средней школы», — рассказали в ведомстве.

Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы, так как потерпевшая не достигла 14-летнего возраста.

Настоятелем указанного храма является протоиерей Андрей Киселев . По данным сайта общины, в сентябре ему исполняется 50 лет. В 80-х, после окончания школы, Киселев отслужил в армии. Затем учился в Алтайском государственном университете на биолога. Священнический сан он принял в декабре 1995 года.

27 июля сообщалось о подмосковном священнике из Николо-Угрешского монастыря, который признался в убийстве жены, совершенном из-за ее желания развестись Мужчина вывез женщину в лес и нанес ей около 10 ножевых ранений. Перед убийство супруга батюшки успела отправить матери сообщение о странном поведении мужа.