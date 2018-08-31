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В Черном море взорвался гидроцикл с туристами
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В Черном море взорвался гидроцикл с туристами 

Lenta.ru 1 час назад
В районе курортного поселка Кабардинка в Краснодарском крае взорвался гидроцикл с туристами. Об этом сообщает региональное издание «Кубань 24».
В момент взрыва, который произошел в Черном море, на гидроцикле находился мужчина с ребенком. На снятых очевидцами кадрах видно, как путешественников внезапно выбрасывает в воздух ударной волной после взрыва. В результате инцидента, оба туриста получили тяжелые травмы, и сейчас они находятся в больнице.
Ранее в августе пассажирам, вылетавшим из Барселоны, пришлось экстренно покинуть самолет после того, как на борту взорвался портативный зарядный блок. Инцидент произошел в самолете авиакомпании Ryanair. Зарядное устройство загорелось, когда было подключено к телефону одного из путешественников, предположительно, гражданина Новой Зеландии.
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