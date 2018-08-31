СК выяснил все вопросы по крушению самолета Качиньского

Никаких вопросов о причинах крушения самолета Ту-154 ВВС Польши под Смоленском у российского следствия не осталось, заявили в СК.

Следственный комитет сообщил, что продолжает расследование дела о крушении крушения польского Ту-154 под Смоленском в 2010 году, в результате которого погибли 88 пассажиров, включая президента Польши Леха Качиньского.

«Расследование с самого начала имело международный характер, так как российские следователи взаимодействуют с польскими компетентными органами на основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам», — отмечяается в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Российские эксперты отчитались, что за время проведения следствия их польские коллеги 11 раз приезжали для работы с вещественными доказательствами: «Неоднократно проводились осмотры как места крушения самолета, так и его фрагментов».

Сейчас СК исполняет очередной запрос Польши, поэтому с 3 по 7 сентября в присутствии зарубежных экспертов будет проведен дополнительный осмотр агрегатов и конструктивных элементов самолета, хранящихся в Смоленске.

«Криминалисты СК обеспечат применение современной техники, которая потребуется для фиксации хода и результатов осмотра», — пообещали в ведомстве.

Однако в СК подчеркнули, что «у российского следствия не осталось вопросов относительно причин произошедшего. К трагедии привела совокупность факторов. Это и непринятие командиром экипажа своевременных действий по уходу на запасной аэродром при фактических метеоусловиях на аэродроме в Смоленске. И ошибочные действия экипажа в условиях снижения вне видимости наземных ориентиров, продолжения захода на посадку, а также отсутствия должной реакции и требуемых действий при неоднократном срабатывании системы раннего предупреждения приближения земли».

Российские следователи подчеркнули, что «иные версии, в том числе высказанные польской стороной, были тщательно проверены. В частности, версия о взрыве проверялась в числе первоочередных и подтверждения не нашла». Этот вывод подтвердили и Межгосударственного авиационного комитета , которые проводили собственное расследование.

Таким образом дополнительный осмотр фрагментов Ту-154 — это лишь пожелание польской стороны, которое, впрочем, Россия готовы выполнить.

Напомним, 23 августа стало известно, что Польша попросила еще раз осмотреть обломки самолета.

10 августа пресс-секретарь польской подкомиссии по возобновлению расследования причин крушения Ту-154 под Смоленском Марта Паленек заявила, что подкомиссия просила у России предоставить возможность реконструировать самолет из его обломков, однако Москва ответила отказом.