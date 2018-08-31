Взрыв в Геленджике оказался фейком

Геленджике не взрывался гидроцикл с двумя людьми на нем. Об этом сообщил тот же Telegram-канал, «Чп Краснодар», который первым написал о взрыве.

В беседе с «Кубанскими новостями» администратор канала назвал пост о взрыве «авторской импровизацией», которая «может не иметь прямого отношения» к черноморскому побережью Краснодарского края

По его словам, целью фабрикации новости стало желание показать, что современная журналистика стала «конвейером по штамповке фейковых новостей», а многие журналисты не проверяют информацию, лишь копируя сообщения из социальных сетей, в том числе из канала «Чп Краснодар».

Также он посетовал, что журналистика превратилась в «сарафанное радио», за чем ему «очень грустно» наблюдать.