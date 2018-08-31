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Взрыв в Геленджике оказался фейком
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Взрыв в Геленджике оказался фейком 

Рамблер + ещё 21 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В Геленджике не взрывался гидроцикл с двумя людьми на нем. Об этом сообщил тот же Telegram-канал, «Чп Краснодар», который первым написал о взрыве.
В беседе с «Кубанскими новостями» администратор канала назвал пост о взрыве «авторской импровизацией», которая «может не иметь прямого отношения» к черноморскому побережью Краснодарского края.
По его словам, целью фабрикации новости стало желание показать, что современная журналистика стала «конвейером по штамповке фейковых новостей», а многие журналисты не проверяют информацию, лишь копируя сообщения из социальных сетей, в том числе из канала «Чп Краснодар».
Также он посетовал, что журналистика превратилась в «сарафанное радио», за чем ему «очень грустно» наблюдать.
Накануне «Чп Краснодар» сообщил о взрыве гидроцикла неподалеку от поселка Кабардинка. Канал опубликовал видео, на котором запечатлен инцидент. Сегодня другие СМИ писали, что правоохранительные органы не подтверждают факт происшествия, которое и вовсе могло произойти на одном из турецких курортов.
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