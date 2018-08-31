Видеоролик со взрывом гидроцикла оказался фейком

Видеоролик со взрывом гидроцикла в Геленджике оказался фейком

Видеоролик, на котором взрывается гидроцикл с двумя пассажирами и который широко разошелся по социальным сетям и эфирам федеральных телеканалов, оказался искусственно созданным инфоповодом, говорится в сообщении Telegram-канала, распространившем данное видео.

Вечером в четверг в социальных сетях и ряде федеральных и местных СМИ было распространено короткое видео, на котором показан взрыв гидроцикла. Сообщалось, что происшествие случилось 29 августа в районе поселка Кабардинка в Геленджике , а одним из пострадавших пассажиров гидроцикла является сын высокопоставленного местного чиновника, поэтому информация о ЧП скрывается. Уточнялось, что оба туриста получили тяжелые травмы и находятся в отделении реанимации в больнице Геленджика.

"Вчера вечером мы, устав от местных журналистов, которые беззастенчиво воруют у нас посты, решили создать им очередной инфоповод. И опубликовали пост о взрыве гидроцикла", — говорится в сообщении Telegram-канала "Чп Краснодар", на который подписано более 13 тысяч человек.

Кроме того администратор Telegram-канала в интервью "Кубанским новостям" объяснил, что, к его глубокому сожалению, кубанская и не только журналистика в последнее время превратилась в конвейер по штамповке фейковых новостей.

"Журналисты берут информацию из социальных сетей, не проверяя, не переписывая, не уточняя детали, не получая комментарии. Зато за переписывание нашего паблика они получают зарплату. Очень грустно наблюдать, что уважаемая ранее в обществе профессия журналиста сейчас превратилась по сути в сарафанное радио", — заявил он.

Он также уточнил, что пост о взрыве мотоцикла является "авторской импровизацией и прямого отношения к черноморскому побережью Краснодарского края может не иметь".