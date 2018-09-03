В Китае более миллиона человек остались без света

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В Китае из-за дождей более миллиона человек остались без электричества 

РИА Новости + ещё 8 2 часа назад
Фото: © AP Photo / Mark Schiefelbein
Более 1 миллиона жителей южного Китая оказались отрезанными от электричества из-за проливных дождей, передает агентство Синьхуа со ссылкой на электросетевую компанию China Southern Power Grid.
Гуандун больше других провинций пострадал от последствий проливных дождей. Ранее сообщалось, что из-за наводнения, вызванного ливнями, в провинции были эвакуированы около 100 тысяч человек.
Как сообщается, число оставшихся без электричества в Гуандуне потребителей превысило 800 тысяч. В другой юго-восточной провинции Юньнань эта цифра составила около 155 тысяч.
По последним данным, в большинстве районов энергоснабжение уже было восстановлено. В провинциях Хайнань, Гуанси и Гуйчжоу подача электроэнергии была возобновлена полностью
Тем не менее, 137 тысяч потребителей в Гуандуне и около 4,6 тысяч в Юньнани все еще отрезаны от электричества.
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