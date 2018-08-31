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Краб с ртутью изъяли в Приморье
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Краб с ртутью изъяли в Приморье 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Сотрудники ветлаборатории краевого Россельхознадзора обнаружили в крупной партии краба занчительно превышение показателей ртути. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на Россельхознадзор.
Проведенные лабораторные испытания признали более 8600 килограммов краба не отвечающими гигиеническим и санитарно-эпидемиологическим требованиям российского законодательства.
Опасный морской деликатес доставили в столицу Приморского края на одном из промысловых судов.
Управление краевого надзорного ведомства распорядилось изъять продукцию из оборота.
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