Краб с ртутью изъяли в Приморье

Сотрудники ветлаборатории краевого Россельхознадзора обнаружили в крупной партии краба занчительно превышение показателей ртути. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на Россельхознадзор.

Проведенные лабораторные испытания признали более 8600 килограммов краба не отвечающими гигиеническим и санитарно-эпидемиологическим требованиям российского законодательства.

Опасный морской деликатес доставили в столицу Приморского края на одном из промысловых судов.

Управление краевого надзорного ведомства распорядилось изъять продукцию из оборота.