Ещё
В школе в Сан-Франциско произошла стрельба
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В одной из школ Сан-Франциско произошла стрельба 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 1 час назад
Фото: globallookpress.com
В полицейском управлении Сан-Франциско сообщили, что в одной из школ в южной части города произошла стрельба, в результате инцидента пострадал один человек.
В полицейском управлении уточнили, что жизнь пострадавшего находится вне опасности.
По версии источников телеканала ABC, один из учащихся, предположительно, пронес оружие в здание школы и «случайно» произвел выстрел прямо во время занятий, передает ТАСС.
Между тем, стало известно, что прибывшие на место стрельбы правоохранительные органы задержали трех человек и изъяли одну единицу огнестрельного оружия.
Местные власти утверждают, что угрозы для учащихся в настоящий момент нет, тревога в образовательном учреждении уже отменена.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
После избиения стюардессы на борту самолета Москва – Душанбе завели дело Российская туристка умерла в Турции Потерявший в авиакатастрофе семью российский бизнесмен покончил с собой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«С Медведевым что-то не так»586
Россия призвала США оставить «бесчинствующих подопечных»60
Подсчитано наследство Кобзона345
44-летняя Порошина ждет пятого ребенка17
Умер муж Матвиенко513
Видео
00:36
Девушка-пилот спрыгнула с самолета ради челленджа
Интернет
01:13
Россия усилит Сирию
Армия Войска
01:54
Прояснил. Итог обращения Путина к россиянам
Общество Статьи
01:54
Российские пенсии сравнили с мировыми
Общество
02:39
Путин смягчил пенсионную реформу
Политика
03:27
Украинцы поглумились над смертью Кобзона
Общество Украина
03:50
Звезды отреагировали на смерть Кобзона
Шоу-бизнес
01:08
Путину сделали «царский» подарок
Политика
03:21
Сирия «уходит из-под пальцев» США
В мире
01:27
Хотел всех взорвать: подробности дебоша на рейсе Москва-Душанбе
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение