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Захарова назвала слова Ходорковского безответственными
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Захарова назвала слова Ходорковского безответственными 

Российская Газета + ещё 5 33 минуты назад
Фото: Российская Газета
Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала безответственными и ложными заявления олигарха Михаила Ходорковского касательно перевозки останков погибших в ЦАР журналистов.
"Ходорковский написал, что он компенсировал посольству Франции затраты на транспортировку тел российских журналистов из ЦАР. Очередное безответственное заявление", — возмутилась Захарова в своей публикации в Facebook. По ее словам, деньги на транспортировку тел выделило посольство РФ. «Для того, чтобы вы понимали: вся сумма затрат ориентировочно составила более 20 тысяч долларов, „Ходорковский“ (его люди, структуры — не знаю) постфактум компенсировал три тысячи евро», — рассказала глава департамента информации и печати МИД РФ МИД.
"Я не стала бы эту тему вскрывать. Заплатили, и все. Но свежие «откровения о французском посольстве и оплате транспортировки» не оставили другого выхода. Потому что есть предел" — призналась Захарова.
Ранее олигарх объявил о закрытии финансируемого им Центра управления расследованиями (ЦУР), по заданию которого корреспонденты и отправились в Африку. Также он отметил, что якобы компенсировал затраты, понесенные на транспортировку тел погибших.
Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев были убиты в ЦАР 30 июля. Останки жертв были обнаружены примерно в 300 километрах к северу от столицы страны города Банги. Тела погибших доставлены в Россию.
Первые результаты следственных действий в Центральноафриканской республике говорят о том, что россияне подверглись нападению неизвестных лиц с целью ограбления и были убиты при попытке оказать сопротивление. По некоторым сведениям, у жертв было с собой более восьми тысяч долларов наличными, что для ЦАР, одной из беднейших стран в мире с подушевым ВВП 700 долларов, — огромная сумма. По предварительным данным, журналисты находились в стране для съемок документального фильма, но оформили свою поездку как туристическую.
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