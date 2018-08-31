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В Риме обрушилась крыша церкви
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Обрушившуюся крышу римской церкви сняли на видео 

Lenta.ru + ещё 10 1 час назад
В центре Рима обрушилась крыша католической церкви Сан-Джузеппе-деи-Фаленьями на Капитолийском холме. Видеозапись с места происшествия местные спасатели опубликовали в своем Twitter.
Крыша рухнула около трех часов дня по местному времени. Как сообщает The Local, пострадавших нет. Что стало причиной обрушения — выясняется.
В находящейся под церковью капелле распятия, построенной в XVI веке, также есть небольшие разрушения. Церковь и капелла возведены над Мамертинской тюрьмой, датируемой VII веком до нашей эры
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