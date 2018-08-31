В Риме обрушилась крыша церкви

Обрушившуюся крышу римской церкви сняли на видео

В центре Рима обрушилась крыша католической церкви Сан-Джузеппе-деи-Фаленьями на Капитолийском холме. Видеозапись с места происшествия местные спасатели опубликовали в своем Twitter.

Крыша рухнула около трех часов дня по местному времени. Как сообщает The Local, пострадавших нет. Что стало причиной обрушения — выясняется.

В находящейся под церковью капелле распятия, построенной в XVI веке, также есть небольшие разрушения. Церковь и капелла возведены над Мамертинской тюрьмой, датируемой VII веком до нашей эры