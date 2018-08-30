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Врачи перепутали беременность с коликами
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В Тамбовской области врачи перепутали беременность с коликами 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следствие проверяет информацию о том, что в Тамбовской области едва не умерла молодая девушка, у которой врачи не увидели беременность, а диагностировали кишечные колики и назначили соответствующее лечение, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.
Об инциденте следствие узнало в ходе мониторинга местных СМИ. По данным СК, на одном из городских порталов была опубликована информация, как из-за некомпетентности врачей едва не умерла девушка.
"Как следует из публикации, в августе текущего года, почувствовав боли в области живота, она обратилась за медицинской помощью в больницу по месту жительства. Девушку осматривали врачи различных специализаций, в том числе гинеколог, делали УЗИ. В итоге ей сказали, что у нее кишечные колики и назначили соответствующее лечение", — говорится в сообщении.
Как информирует следствие, ссылаясь на данные СМИ, с каждым днем девушке становилось все хуже, и она обратилась в больницу Тамбова, где, "обследовав, врачи диагностировали у нее внематочную беременность, разрыв трубы и сразу же экстренно прооперировали. Со слов врачей, обратись она чуть позже, ее уже бы не спасли".
Следствие изучит изложенные в публикации сведения и даст правовую оценку деятельности медицинских работников.
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