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Тысячи рыб «сварились» у берегов Калифорнии
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Умер муж Матвиенко

Тысячи рыб «сварились» у берегов Калифорнии из-за аномальной жары 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: © AP Photo / Noah Berger
Тысячи рыб недавно погибли у берегов залива Малибу в Калифорнии не из-за токсичных "зомби"-водорослей или химикатов, а из-за чрезмерно высоких температур воды, в которой они заживо сварились, сообщает онлайн-издание Live Science.
"По сути, это самый масштабный инцидент такого рода на моей памяти. Температура воды в заливе и в реке Малибу достигла примерно 28 градусов Цельсия, что заметно выше того, что может вынести кефаль и другие рыбы, живущие в их акваториях", — заявил Крейг Сэп (Craig Sap), эколог из Департамента национальных парков и туризма Калифорнии.
Одним из последствий глобального потепления считаются так называемые "экстремальные погодные явления" — периоды аномальной жары зимой или холода летом, волны жары, недельные проливные дожди или засухи. Ярким примером можно считать наводнение в Крымске в 2012 году и летнюю жару в России в 2010 году.
Как сегодня считают ученые, в будущем, по мере дальнейшего развития глобального потепления, частота таких явлений будет только расти, и они станут охватывать все большие территории. Это приведет к резкому увеличению смертности: каждый лишний градус жары летом будет повышать число умерших на пять процентов. В прошлом году, как обнаружили австралийские экологи, подобные волны жары "сварили" несколько тысяч летучих мышей, живущих в лесах на западе континента.
Нечто похожее, как отмечает Live Science, произошло в конце прошлой неделе в Калифорнии, когда две тысячи мертвых рыб всплыли на поверхность залива Малибу и питающей его одноименной реки.
Такие инциденты, как отмечает эколог, сегодня происходят достаточно часто у берегов США, однако обычно они связаны не с высокими температурами, а размножением токсичных водорослей, выделяющих "кислоту зомби" и другие токсины в прибрежные воды. Продукты их жизнедеятельности не только убивают рыб и другую морскую фауну сами по себе, но и лишают их кислорода.
Руководствуясь подобными соображениями, Сэп и его коллеги собрали пробы воды из залива и измерили уровни кислорода в нем. Оказалось, что водоросли не были виноваты в массовой гибели кефали (Mugil cephalus) и других рыб — кислород в Малибу присутствовал в нормальных количествах.
По этой причине экологи предположили, что главной причиной их гибели стали волны жары, царящие в Калифорнии на протяжении практически всего лета. Она, как считают ученые, прогрела прибрежные воды до сверхвысоких температур и убила самые чувствительные виды рыб.
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