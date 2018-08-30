Ещё
Мужчина ослеп после пыток в полиции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мужчина ослеп после пыток в полиции и разочаровался в российском правосудии 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Радио Свобода / YouTube
Житель Татарстана Александр Шабалин обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) после того, как ослеп в результате пыток в полиции Нижнекамска, сообщает правозащитная организация «Зона права».
Дело по факту насилия над ним было закрыто «ввиду отсутствия в действиях стражей порядка состава преступления», а самого его обвинили в ложном доносе. Мужчина считает, что таким образом российские власти нарушили его право на достоинство, свободу и личную неприкосновенность (статьи 3 и 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод).
Полицейские задержали 37-летнего Шабалина в ноябре 2015 года по подозрению в краже одежды из торгового центра. Его держали в отделении 11 часов, избивали и мучили, требуя признаться в преступлении. В жалобе ЕСПЧ он указал, что оперативники били его руками по голове и телу, надевали наручники, засовывали в рот грязные тряпки, душили старыми брюками, накинув на шею петлю. Когда мужчине стало плохо, полицейские отказались вызывать ему врачей. Тогда Шабалин оклеветал себя. Позднее его невиновность подтвердили видеозаписи с камеры наблюдения в торговом центре, на которых было видно, что кражу совершил другой человек.
Из-за пыток у мужчины случилось кровоизлияние в головном мозге. Он потерял зрение и стал инвалидом I группы.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия (часть 3 статьи 286 УК), но не нашел состава преступления в действиях силовиков. Дело было прекращено, а Шабалину предъявили обвинение по статьям 306 («Заведомо ложный донос») и 307 («Заведомо ложные показания») УК. Суд оправдал его, но возобновлять расследование никто не стал.
Последние новости
За что пытались убить Кобзона и что сгубило его на самом деле Дочки Порошенко не смогли поступить в институт Выявлен новый признак скорой смерти
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подсчитано наследство Кобзона161
Умер муж Матвиенко275
Украинцы поглумились над смертью Кобзона256
Россия пообещала США устрашающие последствия из-за Сирии68
Названа причина смерти Кобзона19
Видео
01:13
Россия усилит Сирию
Армия Войска
01:54
Прояснил. Итог обращения Путина к россиянам
Общество Статьи
01:54
Российские пенсии сравнили с мировыми
Общество
02:39
Путин смягчил пенсионную реформу
Политика
03:27
Украинцы поглумились над смертью Кобзона
Общество Украина
03:50
Звезды отреагировали на смерть Кобзона
Шоу-бизнес
01:08
Путину сделали «царский» подарок
Политика
03:21
Сирия «уходит из-под пальцев» США
В мире
01:27
Хотел всех взорвать: подробности дебоша на рейсе Москва-Душанбе
Происшествия
01:00
Андреева публикует романтические снимки с мужем
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение