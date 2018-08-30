Ещё
Пассажиры рейса Москва — Бангкок обезвредили дебошира
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Умер муж Матвиенко
Умер муж Матвиенко

Пассажиры рейса Москва — Бангкок обезвредили дебошира 

Lenta.ru + ещё 2 26 минут назад
Фото: РЕН ТВ / Youtube.com
Пассажир, летевший рейсом Москва — Бангкок, устроил дебош на борту самолета. Видео об этом инциденте опубликовано на сайте «РЕН ТВ».
Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и пытался открыть дверь самолета, когда тот находился в полете. На все просьбы экипажа ничего не трогать и занять свое кресло мужчина не реагировал. Другим пассажирам пришлось совместными усилиями утихомирить дебошира — его скрутили и связали ремнем.
26 августа сообщалось о том, что бывший профессиональный боксер и двукратный чемпион Франции Тарик Сахибеддин остановил дебошира на борту самолета, следовавшего из Мюнхена в Париж. Пассажир вел себя агрессивно и попытался пробраться в кабину пилотов, чтобы заставить их изменить курс.
20 августа аналогичный случай произошел с пассажиром ирландской авиакомпании Ryanair, который напился в аэропорту, надел костюм феи Динь-Динь из мультфильма «Питер Пэн» и устроил дебош на борту.
Каждую секунду в небе находится более 12 тысяч пассажирских самолетов — спрос на авиаперевозки постоянно растет. Но с ростом количества туристов все чаще происходят инциденты в самолетах, которые угрожают безопасности полета.
Последние новости
За что пытались убить Кобзона и что сгубило его на самом деле Дочки Порошенко не смогли поступить в институт Выявлен новый признак скорой смерти
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия усилит Сирию99
Умер Иосиф Кобзон653
Украинцы поглумились над смертью Кобзона143
Бил наповал: школьница получила от пенсионера пулю в грудь36
Российские пенсии сравнили с мировыми1061
Видео
01:13
Россия усилит Сирию
Армия Войска
01:54
Прояснил. Итог обращения Путина к россиянам
Общество Статьи
01:54
Российские пенсии сравнили с мировыми
Общество
02:39
Путин смягчил пенсионную реформу
Политика
03:50
Звезды отреагировали на смерть Кобзона
Шоу-бизнес
01:08
Путину сделали «царский» подарок
Политика
03:21
Сирия «уходит из-под пальцев» США
В мире
01:27
Хотел всех взорвать: подробности дебоша на рейсе Москва-Душанбе
Происшествия
01:00
Андреева публикует романтические снимки с мужем
Шоу-бизнес
00:32
Лукашенко согласовал встречу с Путиным
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение