Пассажиры рейса Москва — Бангкок обезвредили дебошира

Пассажир, летевший рейсом Москва Бангкок , устроил дебош на борту самолета. Видео об этом инциденте опубликовано на сайте «РЕН ТВ».

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и пытался открыть дверь самолета, когда тот находился в полете. На все просьбы экипажа ничего не трогать и занять свое кресло мужчина не реагировал. Другим пассажирам пришлось совместными усилиями утихомирить дебошира — его скрутили и связали ремнем.

26 августа сообщалось о том, что бывший профессиональный боксер и двукратный чемпион Франции Тарик Сахибеддин остановил дебошира на борту самолета, следовавшего из Мюнхена в Париж. Пассажир вел себя агрессивно и попытался пробраться в кабину пилотов, чтобы заставить их изменить курс.

20 августа аналогичный случай произошел с пассажиром ирландской авиакомпании Ryanair, который напился в аэропорту, надел костюм феи Динь-Динь из мультфильма « Питер Пэн » и устроил дебош на борту.

Каждую секунду в небе находится более 12 тысяч пассажирских самолетов — спрос на авиаперевозки постоянно растет. Но с ростом количества туристов все чаще происходят инциденты в самолетах, которые угрожают безопасности полета.