Пьяные евреи подрались с украинцами и задержали рейс

Компания пьяных хасидов, летевших на паломничество в Умань ( Украина ), подралась с экипажем авиакомпании Ukraine International, передает Israel Info в четверг, 30 августа.

Инцидент произошел в израильском аэропорту Бен-Гурион после посадки на борт. Нетрезвые евреи начали ссориться с бортпроводниками, а затем устроили драку в самолете. Командир воздушного судна вызвал полицию , сотрудники правоохранительных органов вывели восемь хасидов. В результате рейс задержали на три часа.

Представитель авиакомпании рассказал, что каждый год массовый отъезд религиозных евреев в Умань, где они встречают еврейский Новый год (Рош ха-Шана) у могилы Рабби Нахмана из Брацлава, сопровождается неподобающим и разгульным поведением паломников. По его словам, среди пассажиров всегда много пьяных и есть даже люди, которые приходят к стойке регистрации без билета, чтобы попросить расщедриться других паломников.

Рабби Нахман известен как основатель брацлавского хасидизма — религиозного течения в иудаизме. На иудейский Новый год его могилу на Украине посещают десятки тысяч паломников.