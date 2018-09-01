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Сотрудник аэропорта умер во время эвакуации Boeing в Сочи
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Сотрудник аэропорта умер при эвакуации пассажиров загоревшегося самолета в Сочи 

Lenta.ru + ещё 53 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сотрудник аэропорта в Сочи скончался от сердечного приступа, когда помогал эвакуировать пассажиров загоревшегося Boeing 737. Об этом со ссылкой на свой источник сообщает в субботу, 1 сентября, «Интерфакс».
По предварительным данным, пострадали четыре человека. Telegram-канал «112» сообщает о пятерых. Некоторым потребовалась госпитализация, в том числе ребенку.
Причиной неудачной посадки самолета могли стать неблагоприятные погодные условия. Собеседник агентства отметил, что из-за сильного ливня экипаж не сумел посадить лайнер с первой попытки, а затем не удержал на скользкой полосе.
Ранее в субботу сообщалось, что пассажирский Boeing, летевший из Москвы, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в ограду и вспыхнул — у него воспламенился левый двигатель. Очевидцы поделились видеозаписью случившегося.
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