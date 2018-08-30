Бил наповал: школьница получила от пенсионера пулю в грудь

В Подмосковье завели дело на ранившего девочку из ружья пенсионера

Подмосковье пенсионер с балкона своей квартиры открыл огонь по 15-летней школьнице, которая шла по улице вместе со своей матерью. Девочка получила проникающее ранение грудной клетки. Следователи арестовали 62-летнего местного жителя, изъяли из его дома ружье 12-го калибра и предъявили обвинение по статье «Покушение на убийство». В СК отмечают, что во время стрельбы мужчина был пьян.

В подмосковной Лобне 62-летний мужчина подстрелил школьницу со своего балкона. Об этом сообщили в Следственном комитете по Московской области.

В ведомстве рассказали, что в среду, 29 августа, по Лобне — городу, расположенному в 15 км к северу от Москвы с населением 88 тыс. человек — вместе с 15-летней дочерью прогуливалась местная жительница.

Неожиданно с верхних этажей близлежащего дома раздался выстрел, после которого школьница упала на землю. Так как огонь был открыт сверху, люди не сразу поняли, что произошло.

Девушку срочно посадили на попутную машину и отвезли в медучреждение для оказания срочной медпомощи. После этого ее перевели в реанимационное отделение НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

По данным следователей, предварительный диагноз — проникающее ранение грудной клетки.

Прибывшие на место происшествия оперативники задержали подозреваемого — это произошло в доме, из которого была открыта стрельба. Они выяснили, что виновником инцидента стал 62-летний местный житель. Следователи изъяли у него зарегистрированное ружье 12 калибра. Также правоохранители установили, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

По каким причинам пенсионер открыл стрельбу, все еще выясняется.

Следственный комитет уже возбудил на него дело по статье УК РФ «Покушение на убийство». В ближайшее время суд назначит мужчине меру пресечения.

26 августа в Красноярске 41-летний мужчина обстрелял из травматического оружия «слишком шумных» гостей, которые пришли к соседям. Гости были внизу, а сосед разговаривал, высунувшись из окна. Мужчина сделал замечание, но разгорелся конфликт. Тогда в ход пошло оружие. Красноярец достал пистолет и выстрелил несколько раз. Пуля попала в 33-летнего мужчину, которому пришлось оказывать медицинскую помощь.

Похожая история произошла в конце июля. В Иркутске полицейские задержали мужчину, открывшего беспорядочную стрельбу из окна жилого дома в микрорайоне Зеленый.

Местный СК позже отметил, что мужчина повредил несколькими выстрелами припаркованные автомобили. «Он проживает на пятом этаже. Сотрудники полиции прибыли и незамедлительно оцепили всю территорию. Они также убедили его добровольно сложить оружие, проникли в помещение, задержали и доставили его в отдел полиции», — отметили в ведомстве.

Источник «Интерфакса» позднее сообщил, что стрелок также открыл огонь по проходившему мимо дома наряду полицейских.

«Не факт, что он находился в трезвом состоянии, под действием чего — еще предстоит выяснить», — добавили позже в СК.

Похожий инцидент произошел 24 мая 2018 года. В якутском селе Булгунняхтах мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья по соседям. «Приезжий из города мужчина начал стрельбу во дворе. Он застрелил из ружья соседей, а затем убил себя», — заявил глава поселения Денис Уваров.

По данным администрации села, в результате погибли пять человек — в том числе 11-летний ребенок. Позже выяснилось, что открывший стрельбу мужчина переехал в Булгунняхтах 10 лет назад — он купил дом, где проживал один.

«Он был очень нелюдим, ни с кем из местных не общался. У него даже окна были заколочены решеткой. У него была какая-то мания преследования.

Раньше мы за ним не наблюдали агрессии, но он всегда казался странным», — рассказал один из местных жителей якутскому порталу «ЯСИА».

Трагедией закончилась стрельба в январе 2016 года у станции «Люблино», расположенной на востоке Москвы. Местный житель, недовольный звуковой рекламой, расстрелял 25-летнюю девушку из охотничьего ружья.

Промоутер рекламировала магазин меховых изделий. Перед тем, как открыть стрельбу, мужчина кричал из окна, чтобы девушка выключила громкоговоритель. Поняв, что она не реагирует на его призыв, местный житель открыл огонь.

Позже выяснилось, что стрелком оказался 57-летний мужчина. В его отношении возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ и части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконный оборот огнестрельного оружия».