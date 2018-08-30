Самолет «Аэрофлота» сел в Минске из-за плохого самочувствия ребенка

"В 10.02 самолет авиакомпании «Аэрофлот» совершил вынужденную посадку в нашем аэропорту: маленькому мальчику стало плохо, его увезли в больницу", — сказал представитель пресс-службы.

По его данным, самолет вылетел дальше по маршруту в 11.47 (совпадает с мск).