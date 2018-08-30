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Самолет «Аэрофлота» сел в Минске из-за плохого самочувствия ребенка
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Самолет «Аэрофлота» сел в Минске из-за плохого самочувствия ребенка 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
МИНСК, 30 авг — РИА Новости. Самолет российской компании «Аэрофлот», следовавший по маршруту Москва-Рим, совершил вынужденную посадку из-за плохого самочувствия ребенка на борту судна, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта в четверг.
"В 10.02 самолет авиакомпании «Аэрофлот» совершил вынужденную посадку в нашем аэропорту: маленькому мальчику стало плохо, его увезли в больницу", — сказал представитель пресс-службы.
По его данным, самолет вылетел дальше по маршруту в 11.47 (совпадает с мск).
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