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В Москве избили актрису театра «Ромэн»
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В Москве избили актрису театра «Ромэн» 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: Театр "Ромэн"
Актриса цыганского театра «Ромэн» Зинаида Осипова попала в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы после нападения коллеги. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, 43-летнюю артистку привезли в больницу вечером 29 августа.
Источник заявил, что коллега Осиповой после спектакля поджидал ее на лестничной клетке театра. Там он схватил актрису за волосы и ударил ее лбом о перила. Мотивом нападения правоохранители назвали ревность.
У Осиповой диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Писать заявление в полицию она якобы отказалась, но в МВД все равно проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Зинаида Осипова работает в театре «Ромэн» с 2014 года. Она — актриса и скрипачка. Осипова участвовала в постановке «Король бубновый».
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