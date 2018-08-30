В Москве избили актрису театра «Ромэн»

Актриса цыганского театра «Ромэн» Зинаида Осипова попала в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы после нападения коллеги. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, 43-летнюю артистку привезли в больницу вечером 29 августа.

Источник заявил, что коллега Осиповой после спектакля поджидал ее на лестничной клетке театра. Там он схватил актрису за волосы и ударил ее лбом о перила. Мотивом нападения правоохранители назвали ревность.

У Осиповой диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Писать заявление в полицию она якобы отказалась, но в МВД все равно проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Зинаида Осипова работает в театре «Ромэн» с 2014 года. Она — актриса и скрипачка. Осипова участвовала в постановке «Король бубновый».