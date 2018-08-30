Сброс канализации в реку произошел в Сочи

Сброс канализационных стоков в реку Псахе в Сочи произошёл из-за порыва внутреннего трубопровода на канализационной насосной станции, сообщает пресс-служба МУП города Сочи "Водоканал".

"Утром 30 августа 2018 года в Сочи из-за порыва внутреннего трубопровода на канализационной насосной станции 10А произошел сброс канализационных стоков в реку Псахе (микрорайон Мамайка). В результате оперативных действий аварийно-ремонтной службы водоканала сброс был локализован, ведутся аварийно-восстановительные работы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас идет сбор проб, осуществляется постоянный контроль состава воды в реке Псахе и акватории моря в районе Мамайки.