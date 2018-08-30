Ещё
Сброс канализации в реку произошел в Сочи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сброс канализации в реку произошел в Сочи 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сброс канализационных стоков в реку Псахе в Сочи произошёл из-за порыва внутреннего трубопровода на канализационной насосной станции, сообщает пресс-служба МУП города Сочи "Водоканал".
"Утром 30 августа 2018 года в Сочи из-за порыва внутреннего трубопровода на канализационной насосной станции 10А произошел сброс канализационных стоков в реку Псахе (микрорайон Мамайка). В результате оперативных действий аварийно-ремонтной службы водоканала сброс был локализован, ведутся аварийно-восстановительные работы", — говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас идет сбор проб, осуществляется постоянный контроль состава воды в реке Псахе и акватории моря в районе Мамайки.
Последние новости
Умер Иосиф Кобзон Голикова: во сколько обойдется выход женщин на пенсию в 60 лет В Киеве объяснили, почему украинцам надо перевезти родственников из РФ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Иосиф Кобзон485
Владимир Меньшов госпитализирован31
Российские пенсии сравнили с мировыми1020
Табаков лишил детей наследства24
Реутов пылает64
Видео
01:54
Прояснил. Итог обращения Путина к россиянам
Общество Статьи
01:54
Российские пенсии сравнили с мировыми
Общество
02:39
Путин смягчил пенсионную реформу
Политика
03:50
Звезды отреагировали на смерть Кобзона
Шоу-бизнес
01:08
Путину сделали «царский» подарок
Политика
01:27
Хотел всех взорвать: подробности дебоша на рейсе Москва-Душанбе
Происшествия
01:00
Андреева публикует романтические снимки с мужем
Шоу-бизнес
00:32
Лукашенко согласовал встречу с Путиным
Политика
05:11
Пока вы спали: в России начнут новую «стройку века»
Общество
02:53
Табаков лишил детей наследства
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение