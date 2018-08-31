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Улюкаев заработал 1600 рублей и попал в больницу
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Осужденный Улюкаев заработал 1600 рублей и попал в больницу 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, осужденный на восемь лет колонии за получение взятки в два миллиона долларов, попал в тюремную больницу. Об этом в пятницу, 31 августа, сообщает «Московский комсомолец».
Улюкаев отбывает наказание в исправительной колонии №1 (ИК-1) строгого режима в Твери. По данным Федеральной службы исполнения наказаний, за два месяца Улюкаева госпитализировали дважды. Последний — 17 августа; осужденный находится в больнице до сих пор.
Ведомство не раскрывает подробности недуга бывшего министра, но судя по его признаниям на этапе судебного разбирательства, у Улюкаева проблемы с давлением и желудочно-кишечным трактом. В колонии Улюкаев работает библиотекарем, его доход на данный момент составил 1600 рублей. Работники учреждения отмечают его примерное поведение и дисциплинированность.
Улюкаев начал отбывать наказание в тверской ИК-1 в начале июня.
Чиновника осудили в декабре 2017 года. Его признали виновным в получении взятки в размере двух миллионов долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина и приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 миллионов рублей. Как установил суд, Улюкаев требовал от руководства «Роснефти» взятку за одобрение сделки по приватизации «Башнефти».
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