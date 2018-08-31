Осужденный Улюкаев заработал 1600 рублей и попал в больницу

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев , осужденный на восемь лет колонии за получение взятки в два миллиона долларов, попал в тюремную больницу. Об этом в пятницу, 31 августа, сообщает « Московский комсомолец ».

Улюкаев отбывает наказание в исправительной колонии №1 (ИК-1) строгого режима в Твери . По данным Федеральной службы исполнения наказаний, за два месяца Улюкаева госпитализировали дважды. Последний — 17 августа; осужденный находится в больнице до сих пор.

Ведомство не раскрывает подробности недуга бывшего министра, но судя по его признаниям на этапе судебного разбирательства, у Улюкаева проблемы с давлением и желудочно-кишечным трактом. В колонии Улюкаев работает библиотекарем, его доход на данный момент составил 1600 рублей. Работники учреждения отмечают его примерное поведение и дисциплинированность.

Улюкаев начал отбывать наказание в тверской ИК-1 в начале июня.