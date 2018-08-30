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В Москве коллега избил актрису театра «Ромэн»
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В Москве ревнивый коллега избил актрису музыкального театра «Ромэн» 

РИА Новости + ещё 1 49 минут назад
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
Полиция проводит проверку по факту избиения актрисы Московского музыкально-драматического цыганского театра "Ромэн" Зинаиды Осиповой, которую госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Из больницы в полицию поступила информация о доставлении Осиповой с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибленной раной лобной области. Полицейские установили, что к актрисе после окончания вечернего спектакля на лестничной площадке подошел коллега. На почве ревности он ударил Осипову лбом о лестничные перила", — пояснил источник.
Он добавил, что от написания заявления актриса отказалась. Полиция проводит проверку по данному факту.
В настоящее время в больницу отправлен запрос для получения справки с точным диагнозом для установления степени тяжести полученных травм.
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