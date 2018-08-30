Ещё
В Альпах исчез самолет с туристами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Альпах исчез туристический самолет 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Туристический самолет с двумя пассажирами на борту, следовавший во французский Марсель, исчез с радаров в Западных Альпах и не достиг пункта назначения. Об этом сообщает итальянское издание ANSA.
По предварительным данным, сигнал от самолета перестал поступать между областью Валле-д’Аоста в Италии и областью Савойя во Франции.
Вместе с ним в Марсель вылетел еще один самолет, однако он сменил курс из-за плохих погодных условий. На данный момент спасательные вертолеты занимаются поисками исчезнувшего воздушного судна.
Ранее в августе на севере Италии разбился двухместный туристический самолет PA-18, в результате чего погибли двое пассажиров. Инцидент произошел в районе города Тревизо. При взлете самолет врезался в кабель среднего напряжения, загорелся и упал в реку Пьяве. Прибывшие на место произошедшего пожарные смогли потушить загоревшийся PA-18, однако спасти находившихся на борту не удалось: их обгоревшие тела нашли среди обломков.
Последние новости
За что пытались убить Кобзона и что сгубило его на самом деле Дочки Порошенко не смогли поступить в институт Выявлен новый признак скорой смерти
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия усилит Сирию99
Умер Иосиф Кобзон651
Украинцы поглумились над смертью Кобзона140
Бил наповал: школьница получила от пенсионера пулю в грудь35
Российские пенсии сравнили с мировыми1060
Видео
01:13
Россия усилит Сирию
Армия Войска
01:54
Прояснил. Итог обращения Путина к россиянам
Общество Статьи
01:54
Российские пенсии сравнили с мировыми
Общество
02:39
Путин смягчил пенсионную реформу
Политика
03:50
Звезды отреагировали на смерть Кобзона
Шоу-бизнес
01:08
Путину сделали «царский» подарок
Политика
03:21
Сирия «уходит из-под пальцев» США
В мире
01:27
Хотел всех взорвать: подробности дебоша на рейсе Москва-Душанбе
Происшествия
01:00
Андреева публикует романтические снимки с мужем
Шоу-бизнес
00:32
Лукашенко согласовал встречу с Путиным
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение