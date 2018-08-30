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Стали известны подробности о погибшем в США россиянине
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Стали известны подробности о россиянине, утонувшем в США 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: © AP Photo / Mel Evans
Россиянин, который утонул на водохранилище Пауэлл в США, скорее всего, не относился к числу туристов, отдыхающих в составе организованной группы из России, а предпринимал путешествие самостоятельно, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
По данным газеты Salt Lake Tribune, 27 августа группа из 30 молодых людей арендовала три понтонные лодки в гавани водохранилища Пауэлл Вахваа и отправились в плавание по одному из маршрутов. Несколько человек начали купаться без спасательных жилетов, когда поднялся сильный ветер, в результате чего один человек утонул, несколько были ранены винтами судна, еще несколько добрались до берега самостоятельно в состоянии изнеможения.
Как сообщает издание, погибшим является житель Санкт-Петербурга 20-летний Александр Курганов. Его тело, по данным газеты, было обнаружено почти на трехметровой глубине.
"В настоящее время организованных групп из РФ в США практически не отправляется. На территории этой страны находится много наших соотечественников, но это самостоятельные путешественники, а также люди, прибывшие в США на учебу или в гости к родственникам и друзьям. Скорее всего, молодой человек воспользовался услугами местной туристической фирмы или предпринял самостоятельное путешествие с друзьями", — прокомментировали ситуацию в ведомстве.
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