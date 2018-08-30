Стали известны подробности о погибшем в США россиянине

Стали известны подробности о россиянине, утонувшем в США

По данным газеты Salt Lake Tribune, 27 августа группа из 30 молодых людей арендовала три понтонные лодки в гавани водохранилища Пауэлл Вахваа и отправились в плавание по одному из маршрутов. Несколько человек начали купаться без спасательных жилетов, когда поднялся сильный ветер, в результате чего один человек утонул, несколько были ранены винтами судна, еще несколько добрались до берега самостоятельно в состоянии изнеможения.

Как сообщает издание, погибшим является житель Санкт-Петербурга 20-летний Александр Курганов . Его тело, по данным газеты, было обнаружено почти на трехметровой глубине.