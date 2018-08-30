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Обвиняемому в теракте в Петербурге назначили лечение
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Обвиняемому в теракте в магазине в Петербурге назначили лечение 

РИА Новости + ещё 3 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Калининский районный суд Санкт-Петербурга в четверг удовлетворил ходатайство следствия о применении принудительных мер медицинского характера в отношении Дмитрия Лукьяненко, обвиняемого в теракте в магазине "Перекресток", сообщает объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).
"Для прохождения стационарного лечения Лукьяненко направлен в ФКУ "Санкт-Петербургская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением" министерства здравоохранения Российской Федерации до декабря 2018 года", — говорится в сообщении.
Как пояснила РИА Новости руководитель ОПС Дарья Лебедева, по истечению указанного срока будет решаться вопрос о возможности привлечения Лукьяненко к уголовной ответственности.
Лукьяненко обвиняется в организации и исполнении подрыва самодельного взрывного устройства 27 декабря 2017 года в магазине "Перекресток" в Петербурге. Ему было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего причинение значительного имущественного ущерба.
Ранее сообщалось, что Лукьяненко была назначена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза.
Изначально по факту взрыва было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, но 31 декабря его переквалифицировали на статью о теракте. К середине января все 18 пострадавших были выписаны из больниц Петербурга. О мотивах Лукьяненко не сообщалось.
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