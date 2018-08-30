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В Реутове рухнула крыша горящего теннисного корта
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В Реутове рухнула крыша горящего теннисного корта 

РИА Новости + ещё 55 1 час назад
Фото: РИА Новости
Крыша закрытого теннисного корта в подмосковном Реутове обвалилась из-за пожара, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Ранее сообщалось о возгорании на крытом теннисном корте по адресу: улица Лесная, дом 11, корпус 2 в Реутове. Из горящего здания было эвакуировано пять человек. По данным МЧС, пожарным удалось ликвидировать открытое горение на площади 2400 квадратных метров.
Крыша горящего здания рухнула практически по всей площади, две детские площадки повреждены упавшими фрагментами здания, сообщает корреспондент РИА Новости.
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