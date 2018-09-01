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Установлена личность погибшего с Захарченко в ДНР
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Второй погибший при взрыве в Донецке оказался телохранителем Захарченко 

РИА Новости + ещё 16 1 час назад
Второй погибший при взрыве в кафе в центре Донецка — это телохранитель убитого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, сообщил в субботу РИА Новости Владислав Бриг.
"По последним данным, вместе с Александром Захарченко погиб его телохранитель, пострадавших 11, из них госпитализировано шесть", — сказал Бриг.
Глава ДНР Александр Захарченко погиб в пятницу вечером в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Всего пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. По словам врио главы республики Дмитрия Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. В свою очередь в СБУ ранее отвергли обвинения в причастности к убийству.
Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели Захарченко и ранению Тимофеева.
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