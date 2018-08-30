Ещё
Пенсионер в Лобне ранил девочку из ружья
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пенсионер в Лобне ранил девочку из охотничьего ружья 

Агентство «Москва» + ещё 10 1 час назад
Фото: ТАСС
Пожилой житель Лобни задержан по подозрению в покушении на убийство несовершеннолетней, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по региону Ольга Врадий.
«По предварительным данным, 29 августа женщина и ее 15-летняя дочь проходили возле одного из домов города Лобни. В какой-то момент они услышали хлопок с верхних этажей дома, после чего девочка упала на землю. Попутной машиной ребенок был доставлен в медицинское учреждение Лобни, где после оказания медицинской помощи ее перевели в реанимационное отделении НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Предварительный диагноз — проникающее ранение грудной клетки», — сказала собеседница агентства.
Следователи установили и задержали подозреваемого — 62-летнего местного жителя. По словам О. Врадий, пенсионер, будучи пьяным, выстрелил в девочку из охотничьего ружья. С места происшествия изъяли ружье 12 калибра, принадлежащее мужчине. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о покушении на убийство. В ближайшее время решат вопрос об аресте фигуранта.
Агентство «Москва»: последние новости
Вооруженные неизвестные на МКАД в районе Вешняков отняли у водителя несколько миллионов рублей Источник: Упавший с крыши наркологической клиники С.Пьехи подросток хотел сбежать из лечебницы Лев укусил дрессировщика на репетиции в Большом Московском цирке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: в России начнут новую «стройку века»69
Российские пенсии сравнили с мировыми283
Поклонская выступила с резким призывом88
Соцсети высмеяли дочерей Порошенко152
Украинцам посоветовали перевезти родственников из РФ49
Видео
01:54
Прояснил. Итог обращения Путина к россиянам
Общество Статьи
01:54
Российские пенсии сравнили с мировыми
Общество
02:39
Путин смягчил пенсионную реформу
Политика
01:27
Хотел всех взорвать: подробности дебоша на рейсе Москва-Душанбе
Происшествия
01:00
Андреева публикует романтические снимки с мужем
Шоу-бизнес
05:11
Пока вы спали: в России начнут новую «стройку века»
Общество
29:16
LIVE: Обращение Путина к россиянам
Политика
00:43
Европарламент призвал к диалогу с РФ
В мире Статьи
01:13
РФ обвинила Британию в подготовке химатаки
Ближний Восток Армия
00:30
Степаненко потребовала у Петросяна «Оккультизм и сексуальность»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение