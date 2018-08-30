Пенсионер в Лобне ранил девочку из ружья

Пенсионер в Лобне ранил девочку из охотничьего ружья

«По предварительным данным, 29 августа женщина и ее 15-летняя дочь проходили возле одного из домов города Лобни. В какой-то момент они услышали хлопок с верхних этажей дома, после чего девочка упала на землю. Попутной машиной ребенок был доставлен в медицинское учреждение Лобни, где после оказания медицинской помощи ее перевели в реанимационное отделении НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Предварительный диагноз — проникающее ранение грудной клетки», — сказала собеседница агентства.

Следователи установили и задержали подозреваемого — 62-летнего местного жителя. По словам О. Врадий, пенсионер, будучи пьяным, выстрелил в девочку из охотничьего ружья. С места происшествия изъяли ружье 12 калибра, принадлежащее мужчине. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о покушении на убийство. В ближайшее время решат вопрос об аресте фигуранта.