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Часть Сочи осталась без воды
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Около десяти тысяч жителей Сочи остались без воды 

РИА Новости + ещё 7 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Около 10 тысяч жителей Сочи остались без воды из-за аварийной ситуации на водозаборных сооружениях, сообщили в пресс-служба городского МУП "Водоканал".
По информации пресс-службы, аварийная ситуация возникла из-за проблем с насосами на водозаборных сооружениях на реке Сочи.
"В связи этим произведено отключение водоснабжения абонентов около 40 улиц в микрорайонах Донской, Пасечной, Мамайки и Виноградной. В целом без воды остались порядка 10 тысяч человек. Организован подвоз воды, в первую очередь к социально значимым объектам", — говорится в сообщении.
Уточняется, что восстановительные работы продлятся несколько часов.
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