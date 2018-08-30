Часть Сочи осталась без воды

Около десяти тысяч жителей Сочи остались без воды

Около 10 тысяч жителей Сочи остались без воды из-за аварийной ситуации на водозаборных сооружениях, сообщили в пресс-служба городского МУП "Водоканал".

По информации пресс-службы, аварийная ситуация возникла из-за проблем с насосами на водозаборных сооружениях на реке Сочи.

"В связи этим произведено отключение водоснабжения абонентов около 40 улиц в микрорайонах Донской, Пасечной, Мамайки и Виноградной. В целом без воды остались порядка 10 тысяч человек. Организован подвоз воды, в первую очередь к социально значимым объектам", — говорится в сообщении.

Уточняется, что восстановительные работы продлятся несколько часов.