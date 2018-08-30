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Россиянин погиб в водохранилище в США
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Россиянин утонул в водохранилище в США, сообщают СМИ 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: CC BY 2.0 / Paul Sableman / St. Louis Fire Department Emergency Medical Service
Гражданин России утонул, еще несколько человек пострадали на водохранилище Пауэлл в США, сообщила поздно вечером в среду местная газета Salt Lake Tribune со ссылкой на пресс-релиз национальной зоны отдыха Глен-Каньона.
По данным издания, 27 августа группа из 30 молодых людей арендовала три понтонные лодки в гавани водохранилища Пауэлл Вахваа и отправились в плавание по одному из маршрутов. Несколько человек начали купаться без спасательных жилетов, когда поднялся сильный ветер, в результате чего один человек утонул, несколько были ранены винтами судна, еще несколько добрались до берега самостоятельно в состоянии изнеможения.
Как сообщает издание, погибшим является житель Санкт-Петербурга 20-летний Александр Курганов. Его тело, по данным газеты, было обнаружено почти на трехметровой глубине.
Мужчина и женщина, получившие ранения винтами, а также еще один человек, получивший серьезный стресс, были доставлены в местные больницы. Три человека, находившиеся в состоянии изнеможения, отказались от госпитализации.
Местные службы занимаются расследованием случившегося.
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