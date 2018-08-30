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Задержан забаррикадировавшийся в Киеве мужчина
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В Киеве задержали мужчину, забаррикадировавшегося в квартире с детьми 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Поліція Києва
Полицейские задержали мужчину, который забаррикадировался с четырьмя детьми в квартире в Киеве, детей освободили, сообщил в четверг глава киевского управления Национальной полиции Андрей Крищенко.
Ранее в четверг пресс-служба киевской полиции сообщила, что мужчина забаррикадировался с четырьмя детьми в квартире в Киеве и угрожает оружием.
"С мужчиной проводили переговоры, а когда поняли, что он не выпустит детей, решили действовать. Удостоверившись, что во время штурма дети не пострадают, спецподразделение получило команду начинать силовую часть операции. Детей освободили, а злоумышленника задержали", — цитирует Крищенко пресс-служба киевской полиции в Facebook.
По его информации, в квартире работает следственно-оперативная группа, будет проводиться осмотр. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
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