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В Киеве неизвестный взял в заложники детей
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В Киеве мужчина забаррикадировался с детьми в квартире и угрожает оружием 

РИА Новости + ещё 12 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мужчина забаррикадировался с четырьмя детьми в квартире в Киеве и угрожает оружием, сообщила в четверг пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
По данным полиции, к правоохранителям позвонила женщина и сообщила, что муж ее сестры устроил дома ссору и бьет жену, на место выехали полицейские.
"Женщина из квартиры сбежала, а ее обидчик забаррикадировался в доме с четырьмя детьми в возрасте от 3-х до 13-ти лет и угрожает оружием. В Киеве ввели полицейскую операцию "Заложник". Полицейские проводят переговоры со злоумышленником, и он выпустил из квартиры 13-летнюю дочь", — цитирует начальника полиции Киева пресс-служба полиции.
На месте происшествия работают патрульные полицейские, следственно-оперативные группы и спецназовцы.
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