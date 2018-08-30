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В еще одной колонии пожаловались на пытки
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Сотрудников белгородской колонии заподозрили в ежедневных пытках заключенных 

Lenta.ru + ещё 1 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Трое заключенных белгородской ИК-7 пожаловались на постоянные пытки со стороны сотрудников ФСИН. Об этом «Медиазоне» сообщил эксперт фонда «В защиту прав заключенных» Петр Курьянов.
Сначала в фонд обратилась подруга осужденного Дмитрия Рубанова и передала правозащитникам скрины переписки с ним. В ней он рассказывал, что заключенных бьют каждый день, в том числе электрошокером. По его словам, «избивают так, что живого места нет». При этом в колонии все запуганы руководством и не хотят жаловаться.
«Тут, короче, пипец полный, начальник убивает на вахте, по трое суток стоят пацаны все избитые, им даже ни поесть, ни в туалет сходить никуда не разрешают, их все это время бьют за всякую фигню, избивают очень сильно», — говорится в сообщении Рубанова.
Позднее организация получила заявления о пытках еще от двух мужчин из ИК-7 — Максима Друсы и Алексея Куценко. После этого в колонию отправился адвокат Евгений Рудычев, который планировал встретиться с заключенными и сфотографировать их. В учреждение его не пустили: ему выдали бумаги, в которых заключенные якобы отказываются с ним встречаться.
«Такого на моей практике никогда не было, чтобы заключенный отказался от встречи с адвокатом — трое, разом», — сказал Рудычев изданию.
Он добавил, что все заявления были написаны как под копирку.
После недопуска в колонию Рудычев позвонил на горячую линию ФСИН и подал заявление в местный Следственный комитет.
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