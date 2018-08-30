В еще одной колонии пожаловались на пытки

Сотрудников белгородской колонии заподозрили в ежедневных пытках заключенных

Трое заключенных белгородской ИК-7 пожаловались на постоянные пытки со стороны сотрудников ФСИН . Об этом «Медиазоне» сообщил эксперт фонда «В защиту прав заключенных» Петр Курьянов.

Сначала в фонд обратилась подруга осужденного Дмитрия Рубанова и передала правозащитникам скрины переписки с ним. В ней он рассказывал, что заключенных бьют каждый день, в том числе электрошокером. По его словам, «избивают так, что живого места нет». При этом в колонии все запуганы руководством и не хотят жаловаться.

«Тут, короче, пипец полный, начальник убивает на вахте, по трое суток стоят пацаны все избитые, им даже ни поесть, ни в туалет сходить никуда не разрешают, их все это время бьют за всякую фигню, избивают очень сильно», — говорится в сообщении Рубанова.

Позднее организация получила заявления о пытках еще от двух мужчин из ИК-7 — Максима Друсы и Алексея Куценко. После этого в колонию отправился адвокат Евгений Рудычев, который планировал встретиться с заключенными и сфотографировать их. В учреждение его не пустили: ему выдали бумаги, в которых заключенные якобы отказываются с ним встречаться.

«Такого на моей практике никогда не было, чтобы заключенный отказался от встречи с адвокатом — трое, разом», — сказал Рудычев изданию.

Он добавил, что все заявления были написаны как под копирку.