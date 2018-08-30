Россиянин погиб в США

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Россиянин утонул на территории заповедника в США 

ТК «Звезда» + ещё 8 1 час назад
Фото: Allgoewer blickwinkel, Globallookpress
Инцидент произошел 27 августа на территории заповедника «Глен-Каньон».
Россиянин утонул в водохранилище Пауэлл на реке Колорадо недалеко от границы американских штатов Аризона и Юта. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя заповедника «Глен-Каньон», на территории которого находится водохранилище, Мэри Пламб.
Она рассказала, что трагедия произошла 27 августа. Гражданин России входил в группу 29 человек, которая арендовала три лодки. По словам Пламб, в группе состояли «совершеннолетние молодые иностранцы». Она добавила, что не знает, были ли они все из России или нет.
Представитель заповедника рассказала, что многие прыгнули в воду, чтобы поплавать. Она отметила, что в это время погода переменилась и подул сильный ветер. Это и стало причиной трагедии. Один утонул, другие вернулись на лодки или смогли добраться до берега. Пламб рассказала, сославшись на имеющиеся на данный момент сведения, что к произошедшему не имели отношение алкоголь или наркотики.
Пресс-служба заповедника сообщила, что в результате инцидента получили порезы лодочным винтом мужчина и женщина, а еще один мужчина находится в глубоком шоке. Всех их госпитализировали.
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