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Соколов вышел из колонии
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Журналист Александр Соколов вышел из колонии 

News.ru + ещё 1 52 минуты назад
Фото: АГН «Москва»/Сергей Киселёв
Осужденный по делу инициативной группы проведения референдума «За ответственную власть» (ИГПР ЗОВ) Журналист РБК Александр Соколов, освободился из ИК-1 Чувашии. Его освободили благодаря новому закону, по которому день в СИЗО засчитывается за полтора в колонии общего режима.
«Я предусмотрительно подал несколько ходатайств в порядке пункта 13 статьи 397 УПК об освобождении от наказания в связи с принятием улучшающего положение закона. Первое 22 июня — по нему был отказ судьи Тимофеевой 17 июля. Второе 13 июля — его судья Егоров удовлетворил 17 августа. Через 10 суток оно вступило в силу и меня выпустили», — цитирует Соколова «Медиазона».
Соколова арестовали в июле 2015 года, а в августе 2017 года Тверской суд Москвы назначил ему три с половиной года колонии по обвинению в организации деятельности экстремистской организации «Армия воли народа». Другие фигуранты дела — Валерий Парфенов и Кирилл Барабаш — получили по четыре года, Юрий Мухин получил условный срок. В марте Соколов обращался к суду с просьбой об условно-досрочном освобождении.
По версии следствия, обвиняемые после запрета «Армии воли народа» продолжили участвовать в ней, сменив название на ИГПР ЗОВ. Целью группы, по мнению силовиков, было «расшатывание политической обстановки в сторону нестабильности и (стремление к) смене существующей власти нелегальным путем».
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