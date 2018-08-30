Журналист Александр Соколов вышел из колонии

Осужденный по делу инициативной группы проведения референдума «За ответственную власть» (ИГПР ЗОВ) Журналист РБК Александр Соколов , освободился из ИК-1 Чувашии . Его освободили благодаря новому закону, по которому день в СИЗО засчитывается за полтора в колонии общего режима.

«Я предусмотрительно подал несколько ходатайств в порядке пункта 13 статьи 397 УПК об освобождении от наказания в связи с принятием улучшающего положение закона. Первое 22 июня — по нему был отказ судьи Тимофеевой 17 июля. Второе 13 июля — его судья Егоров удовлетворил 17 августа. Через 10 суток оно вступило в силу и меня выпустили», — цитирует Соколова «Медиазона».

По версии следствия, обвиняемые после запрета «Армии воли народа» продолжили участвовать в ней, сменив название на ИГПР ЗОВ. Целью группы, по мнению силовиков, было «расшатывание политической обстановки в сторону нестабильности и (стремление к) смене существующей власти нелегальным путем».